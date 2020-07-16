Фото: pivdenukraine / Україну поділять на чотири зони — коли і як організують навчання у школах

https://racurs.ua/ua/n141209-ukrayinu-podilyat-na-chotyry-zony-koly-i-yak-organizuut-navchannya-u-shkolah.html

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Навчання у школах з 1 вересня може розпочатися відповідно до сценаріїв, які розглядає Кабінет міністрів та Верховна Рада залежно від показників захворюваності на коронавірус в Україні.

Парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій визначив свої рекомендації до організації навчального процесу. Участь в обговоренні цих сценаріїв брали т. в. о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет і головний державний санлікар Віктор Ляшко, пише ТСН.

Україну можуть поділити на чотири зони, залежно від рівня захворюваності: «зелену», «жовту», «помаранчеву» і «червону». Кабмін планує, що 1 вересня в Україні стартує, відповідно до одного з трьох сценаріїв:

високий рівень захворюваності: освітній процес забезпечується повністю дистанційно;

середній рівень захворюваності: освітній процес забезпечується у змішаній формі — дистанційно та в закладах освіти, з дистанціюванням та заходами гігієни;

низький рівень захворюваності: відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі.

Найбільш вірогідним в Україні вважають сценарій, за яким спостерігатиметься середній рівень захворюваності. У такому випадку, організація освітнього процесу відбуватиметься з дотриманням рекомендацій щодо:

обов’язкової соціальної дистанції та використання засобів індивідуального захисту; заборони на проведення масових заходів і екскурсій; переходу на дистанційну форму проведення зборів педагогічних колективів; запобігання скупчення великої кількості людей; розмежування потоків школярів, залежно від віку; проведення деяких занять на свіжому повітрі та застосування комбінованого навчання.

Учням, які входять до групи ризику (мають хронічні, легеневі, розлади імунної системи, захворювання на цукровий діабет, тощо) рекомендуватимуть перейти на дистанційне навчання чи екстернатну форму. Пріоритет у відвідуванні школи нададуть першачкам.

Для учнів перших-четвертих класів дистанційного навчання максимально уникатимуть. Окрім цього, навчальні заклади дозволять закривати на карантин. Також у Міносвіти планують, що вчителям не робитимуть тести щотижня.

Нагадаємо, станом на 16 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів сім українських областей. Київ також потрапив до цього переліку. За даними Міністерства охорони здоров’я, до послаблення карантину, окрім столиці, не готові Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Харківська, Чернівецька і Чернігівська області. Загалом у Україні зафіксовано понад 56,4 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових інфікувань за добу — 848.