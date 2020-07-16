Украину поделят на четыре зоны — как и когда организуют обучение в школах

https://racurs.ua/n141209-ukrainu-podelyat-na-chetyre-zony-kak-i-kogda-organizuut-obuchenie-v-shkolah.html

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Обучение в школах с 1 сентября может начаться в соответствии со сценариями, которые рассматривает Кабинет министров и Верховная Рада в зависимости от показателей заболеваемости на коронавирус в Украине.

Парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций определил свои рекомендации по организации учебного процесса. Участие в обсуждении этих сценариев принимали в. и. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет и главный санврач страны Виктор Ляшко, пишет ТСН.

Украину могут разделить на четыре зоны, в зависимости от уровня заболеваемости: «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную». Кабмин планирует, что обучение 1 сентября в Украине начнется, согласно одному из трех сценариев:

высокий уровень заболеваемости: образовательный процесс обеспечивается полностью дистанционно;

средний уровень заболеваемости: образовательный процесс обеспечивается в смешанной форме — дистанционно и в учебных заведениях, с дистанцированием и мерами гигиены;

низкий уровень заболеваемости: посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме.

Наиболее вероятным в Украине считают сценарий, согласно которому будет наблюдаться средний уровень заболеваемости. В таком случае, организацию образовательного процесса проведут с соблюдением рекомендаций относительно:

наличия обязательной социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты; запрета на проведение массовых мероприятий и экскурсий; перехода на дистанционную форму проведения собрания педагогических коллективов; предотвращения скопления большого числа людей; разграничения потоков школьников в зависимости от возраста; проведения некоторых занятий на свежем воздухе и применения комбинированного обучения.

Ученикам, которые входят в группу риска (страдают от хронических легочных, расстройств иммунной системы, заболеваний на сахарный диабет и т. д.) будут рекомендовать перейти на дистанционное обучение или экстернат. Приоритет в посещении школы предоставят первоклашкам.

Для учащихся первых-четвертых классов дистанционное обучение будут стараться максимально избегать. Кроме этого, учебные заведения позволят закрывать на карантин. Также в Минобразования планируют, что учителям не будут делать тесты на коронавирус каждую неделю.

Напомним, по состоянию на 16 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий семь украинских областей. Киев также попал в этот перечень. По данным Министерства здравоохранения, к ослаблению карантина, помимо столицы, не готовы Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Харьковская, Черновицкая и Черниговская области. Всего в Украине зафиксировано более 56,4 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, число новых заражений за сутки — 848.