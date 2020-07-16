«Динамо» — «Заря» — где смотреть битву за Лигу чемпионов, фото — ФБ

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Ракурс

«Динамо» и «Заря» сыграют 16 июля во сверхважном матче 31 тура Украинской Премьер-лиги.

В 19.00 команды выйдут на поле НСК «Олимпийский», чтобы разыграть путевку в Лигу чемпионов — серебряный призер УПЛ может сыграть в квалификационном раунде этого еврокубка.

Матч состоится все еще без зрителей. Прямая трансляция на телеканале «2+2», на YouTube-канале и в Фейсбук FootballHub.

У луганчан сейчас 57 очков, у киевлян — 56. Черниговская «Десна» отстает на 1 очко от «Динамо». Если подопечные Алексея Михайличенко проиграют, они потеряют шансы на участие в Лиге чемпионов. «Заря» в случае победы гарантирует место не ниже третьего.

«Динамо» набрало только одно очко в трех последних турах, потерпев два поражения и один раз сыграв вничью. Под вопросом участие в игре защитника киевлян Виталия Миколенко.

Беспроигрышная серия луганского клуба продолжается четыре матча. «Заря» проигрывала в последний раз 13 июня именно у «Динамо» (1:3). Виктор Скрипник не может рассчитывать в матче на арендованного у «Динамо» полузащитника Богдана Леднева.