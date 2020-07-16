«Динамо» — «Зоря» — де дивитися битву за Лігу чеміпонів, фото — ФБ "Динамо"

https://racurs.ua/ua/n141208-dynamo-zorya-de-dyvytysya-bytvu-za-ligu-chemiponiv.html

Ракурс

«Динамо» та «Зоря» зіграють 16 липня у надважливому матчі 31 туру Української прем'єр-ліги.

О 19.00 команди вийдуть на поле НСК «Олімпійського», щоб розіграти путівку у Лігу чемпіонів — срібний призер УПЛ має право зіграти в кваліфікаційному раунді цього єврокубка.

Матч відбудеться все ще без глядачів. Пряма трансляція на телеканалі «2+2» і на YouTube-каналі та у Фейсбук FootballHub.

У луганчан нині 57 очок, в киян — 56. Чернігівська «Десна» відстає на 1 очко від «Динамо». Якщо підопічні Олексія Михайличенка програють, вони втратять шанси на участь у Лізі чемпіонів. «Зоря» у випадку перемоги гарантує місце не нижче третього.

«Динамо» набрало тільки одне очко у трьох останніх турах, зазнавши двох поразок та одного разу зігравши унічию. Під питанням участь у грі захисника киян Віталія Миколенка.

Безпрограшна серія луганського клубу триває чотири матчі. Клуб востаннє програвав 13 червня саме від Динамо (1:3). Віктор Скрипник не розраховує у матчі на орендованого в «Динамо» півзахисника Богдана Лєднєва.