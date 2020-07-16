Ірина Луценко. Фото: ELLE

https://racurs.ua/ua/n141206-chomu-iryna-lucenko-pishla-z-velykoyi-polityky-rozpoviv-eks-genprokuror.html

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Ірина Луценко, колишній народний депутат від «Європейської солідарності» і дружина колишнього генерального прокурора Юрія Луценка, пішла з великої політики через пережитий стрес і проблеми зі здоров’ям.

До рішення скласти мандат Ірину підштовхнув пережив інсульт. Про це її чоловік Юрій Луценко розповів в інтерв’ю «Буквам».

Луценко поскаржився, що його дружині було важко працювати з депутатами від «Слуги народу» в парламенті. Він зазначив, що «слуги» відхиляли ініціативи, які пропонувала Ірина Луценко, а його дружина занадто сильно цим переймалася. Причиною саботажу ініціатив Ірини була особиста неприязнь до колишнього генпрокурора, вважає Юрій Луценко.

Ірина Луценко зізнається, що зараз насолоджується життям після того, як пішла з політики. Після складання депутатських повноважень вона почала займатися сімейним бізнесом. Екс-нардеп зазначила, що не бачить сенсу перебувати в парламенті, якщо не може викладатися на 100%.

Дружина екс-генпрокурора пройшла у Верховну Раду під номером 15 у списку «Європейської солідарності» під час парламентських виборів. Вже у листопаді 2019 року вона написала заяву про складання депутатських повноважень через проблеми зі здоров’ям.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Рада припинила повноваження Ірини Луценко, замість неї депутатом став Володимир В’ятрович.