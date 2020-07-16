Ирина Луценко. Фото: ELLE

https://racurs.ua/n141206-pochemu-irina-lucenko-ushla-iz-bolshoy-politiki-rasskazal-eks-genprokuror.html

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Ирина Луценко, бывший народный депутат от «Европейской солидарности» и жена бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, ушла из большой политики из-за пережитого стресса и возникших в связи с этим проблем со здоровьем.

К решению сложить мандат Ирину подтолкнул пережитый инсульт. Об этом ее супруг Юрий Луценко рассказал в интервью «Буквам».

Луценко пожаловался, что его жене было тяжело работать с депутатами от «Слуги народа» в парламенте. Он отметил, что «слуги» саботировали инициативы, которые предлагала Ирина Луценко, а его супруга принимала все слишком близко к сердцу. Причиной саботажа инициатив жены была личная неприязнь к нему, считает бывший генпрокурор.

Ирина Луценко признается, что счастлива из-за того, что ушла из политики. После сложения депутатских полномочий Луценко занялась семейным бизнесом. Она отметила, что не видит смысла находиться в парламенте, если не может выкладываться на 100% из-за своего состояния здоровья.

Жена экс-генпрокурора прошла в Верховную Раду под номером 15 в списке «Европейской солидарности» во время парламентских выборов. Уже в ноябре 2019 года она написала заявление о сложении депутатских полномочий из-за проблем со здоровьем.

Напомним, ранее мы сообщали, что Рада прекратила полномочия Ирины Луценко, вместо нее депутатом стал Владимир Вятрович.