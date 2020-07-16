Бизнесмена две недели держали в заложниках в Киеве

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В Киеве правоохранители задержали группу преступников, которые две недели назад похитили бизнесмена и держали его в заложниках. Похищение состоялось 1 июля, а схватить преступников правоохранителям удалось только вечером 15 июля.

Бизнесмена похитили средь бела дня, когда он находился в салоне красоты. Его затолкали в автомобиль и более двух недель удерживали в подвальном помещении в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Правоохранителям удалось узнать, кто похитил бизнесмена, после чего была проведена спецоперация по задержанию преступников. Были задержаны пять человек в возрасте от 41 по 54 лет, им сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы, похищении человека, пытках и вымогательстве, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 189 Уголовного кодекса Украины).

В домах и автомобилях преступников провели обыски. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Также продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее бандитов-похитителей людей задержали в Одессе. Интернациональная преступная группировка терроризировала граждан и держала в страхе предпринимателей региона.