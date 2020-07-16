Бізнесмена два тижні тримали в заручниках у Києві

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У Києві правоохоронці затримали групу злочинців, які два тижні тому викрали бізнесмена і тримали його в заручниках. Викрадення відбулося 1 липня, а схопити злочинців правоохоронцям вдалося лише ввечері 15 липня.

Бізнесмена викрали серед білого дня, коли він перебував у салоні краси. Його заштовхали до автомобіля і понад два тижні утримували в підвальному приміщенні в Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Правоохоронцям вдалося дізнатися, хто викрав бізнесмена, після чого була проведена спецоперація із затримання злочинців. Було затримано п’ятьох осіб у віці від 41 по 54 років, їм повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі, викраденні людини, катуванні й вимаганні, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу України).

У будинках і автомобілях злочинців провели обшуки. Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Також тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше бандитів-викрадачів людей затримали в Одесі. Інтернаціональне злочинне угруповання тероризувало громадян і тримало в страху підприємців регіону.