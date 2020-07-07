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Ракурс
Підставні побачення організовували бандити в Одесі, фото — СБУ

Підставні побачення організовували бандити в Одесі — фото і відео затримання

7 лип 2020, 15:42
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Бандитів-викрадачів людей затримали в Одесі. Інтернаціональне злочинне угруповання тероризувало громадян і тримало у страху підприємців регіону.

Затримання провели на Ярмарковій площі, чотирьох членів банди (трьох чоловіків і жінку) взяли під час спроби чергового викрадення людини. Всього до складу угруповання входили більше 10 одеситів, повідомляє прес-центр СБУ.

Підставні побачення організовували бандити в Одесі, фото — СБУ

Бандити викрадали і грабували чоловіків під час підставних побачень. Бандити в соцмережах запрошували чоловіків на побачення з дівчатами, чекали їх на місці зустрічі і викрадали їх.

У жертв забирали гроші та цінні речі, згодом «обчищали» помешкання.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 та ч. 2 ст. 187 (викрадення людини, розбій) КК України.

Підставні побачення організовували бандити в Одесі, фото — СБУ


В СБУ зазначили, що затримані — члени банди азербайджанського «злодія в законі» Надіра Саліфова (Лота Гулі). Він переховується за кордоном від українського правосуддя.

Підставні побачення організовували бандити в Одесі, фото — СБУ

Джерело: Ракурс


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