Підставні побачення організовували бандити в Одесі, фото — СБУ

https://racurs.ua/ua/n140786-pidstavni-pobachennya-organizovuvaly-bandyty-v-odesi-foto-i-video-zatrymannya.html

Ракурс

Бандитів-викрадачів людей затримали в Одесі. Інтернаціональне злочинне угруповання тероризувало громадян і тримало у страху підприємців регіону.

Затримання провели на Ярмарковій площі, чотирьох членів банди (трьох чоловіків і жінку) взяли під час спроби чергового викрадення людини. Всього до складу угруповання входили більше 10 одеситів, повідомляє прес-центр СБУ.

Бандити викрадали і грабували чоловіків під час підставних побачень. Бандити в соцмережах запрошували чоловіків на побачення з дівчатами, чекали їх на місці зустрічі і викрадали їх.

У жертв забирали гроші та цінні речі, згодом «обчищали» помешкання.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 та ч. 2 ст. 187 (викрадення людини, розбій) КК України.

В СБУ зазначили, що затримані — члени банди азербайджанського «злодія в законі» Надіра Саліфова (Лота Гулі). Він переховується за кордоном від українського правосуддя.