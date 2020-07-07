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Ракурс
Подставные свидания организовывали бандиты в Одессе, фото — СБУ

Подставные свидания организовывали бандиты в Одессе — фото и видео задержания

7 июл 2020, 15:42
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Бандитов-похитителей людей задержали в Одессе. Интернациональная преступная группировка терроризировала граждан и держала в страхе предпринимателей региона.

Задержание провели на Ярмарочной площади, четырех членов банды (трех мужчин и женщину) задержали при попытке очередного похищения человека. Всего в состав группировки входили более 10 одесситов, сообщает пресс-центр СБУ.

Подставные свидание организовывали бандиты в Одессе, фото — СБУ

Бандиты похищали и грабили мужчин во время подставных свиданий. Они приглашали мужчин в соцсетях на свидания с девушками, ждали их на месте встречи и похищали. У жертв забирали деньги и ценные вещи, впоследствии «чистили» дома.

Прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 187 (похищение человека, разбой) УК Украины.

В СБУ сообщили, что задержанные — члены банды азербайджанского «вора в законе» Надира Салифова (Лота Гули). Он скрывается за границей от украинского правосудия.


Подставные свидание организовывали бандиты в Одессе, фото — СБУ

Подставные свидание организовывали бандиты в Одессе, фото — СБУ

Источник: Ракурс


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