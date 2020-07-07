Рів викопали в Росії навколо коронавірусного села. Фото: Dora Khamaganova у Facebook

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У Російській Федерації навколо коронавірусного села викопали подвійний рів. Трапилося це в Республіці Бурятія, в селі Шулута, яке розташоване за 30 км на південний схід від озера Байкал.

У населеному пункті, де зареєстровано 390 жителів, зафіксували 37 випадків зараження. Із інфікованими контактували ще 95 осіб, їх відправили на карантин. Про це заявив голова місцевої адміністрації Іван Алхеєв, передає Reuters.

За словами чиновника, спалах коронавірусу стався після того, як десятки жителів села взяли участь у шаманському ритуалі 10 червня, який здійснила заражена жінка.

Рови, які вирили навколо села, повинні змусити селян виконувати умови карантину. Єдину дорогу з села контролюють правоохоронці та гвардійці. В село дозволяють доставляти лише їжу й пропускають швидку допомогу.

Нагадаємо, у Казахстані через пандемію коронавірусу звели блокпости поблизу низки міст. Їх встановили на в’їздах і виїздах з міст Кокшетау і Степногорськ Акмолинської області.