Ров выкопали в России вокруг коронавирусного села. Фото: Dora Khamaganova в Facebook

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Ракурс

В Российской Федерации вокруг коронавирусного села выкопали двойной ров.

Случилось это в Республике Бурятия, в селе Шулута, которое расположено в 30 км на юго-восток от озера Байкал. В населенном пункте где зарегистрированы 390 жителей, зафиксировали 37 случаев заражения. С инфицированными контактировали еще 95 человек, их отправили на карантин. Об этом заявил глава местной администрации Иван Алхеев, передает Reuters.

По словам чиновника, вспышка коронавируса произошла после того, как десятки жителей села приняли участие в шаманском ритуале 10 июня, который провела зараженная женщина.

Рвы, которые вырыли вокруг села, должны заставить крестьян выполнять условия карантина. Единственную дорогу из села контролируют правоохранители и гвардейцы. В село позволяют доставлять только еду и пропускают скорую помощь.

Напомним, в Казахстане из-за пандемии коронавируса возвели блокпосты вблизи ряда городов. Их установили на въездах и выездах из городов Кокшетау и Степногорск Акмолинской области.