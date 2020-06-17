У селі під Ужгородом масово порушили карантин на півфіналі Кубка України з футболу, скріншот відео

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Ракурс

Порушення карантину зафіксували телекамери під час півфінального поєдинку Кубка України з футболу між командами «Минай» та «Динамо» (Київ).

Гра 17 червня відбулася у селі Минай поблизу Ужгорода, господарі приймали «динамівців» на власному стадіоні.

Відповідно до санітарно-епідеміологічних норм проведення футбольних матчів в Україні, вхід глядачів на стадіон був заборонений. Але матч прийшов за присутності приблизно 500 вболівальників.

Вони змогли спостерігати за грою через паркан спортивної споруди. Конструкція стадіону в Минаї така, що частина поля повністю проглядається за парканом, який спорудили з грат.

Вболівальники, які розташувалися за кілька метрів від поля, не дотримувалися соціальної дистанції, а також не мали захисних масок. До Минаю приїхала й незначна група вболівальників з Києва. Отож, попри карантин команди грали за певної шумової підтримки.

«Динамо» перемогло 2:0 і зіграє у фіналі Кубка України. 24 червня відбудеться інший півфінал «Маріуполь» — «Ворскла» (Полтава). Фінал заплановано на 8 липня у Львові.

Нагадаємо, що Закарпатська область входить у перелік регіонів, у яких станом на 17 червня не можна починати пом’якшувати карантин.

Сьогодні уряд продовжив термін адаптивного карантину в країні до 31 липня.