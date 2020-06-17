В селе под Ужгородом массово нарушили карантин на полуфинале Кубка Украины по футболу, скриншот видео

https://racurs.ua/n139871-v-sele-pod-ujgorodom-massovo-narushili-karantin-na-polufinale-kubka-ukrainy-po-futbolu-foto.html

Ракурс

Нарушение карантина зафиксировали телекамеры во время полуфинального матча Кубка Украины по футболу между командами «Минай» и «Динамо» (Киев).

Игра 17 июня состоялась в селе Минай вблизи Ужгорода, хозяева принимали «динамовцев» на своем стадионе.

Согласно санитарно-эпидемиологических норм проведения футбольных матчей в Украине, вход зрителей на стадион был запрещен. Но матч прошел в присутствии около 500 болельщиков.

Они смогли наблюдать за игрой через забор спортивного сооружения. Конструкция стадиона в Минае такова, что часть поля полностью просматривается за забором, который соорудили из решетки.

Болельщики, которые расположились в нескольких метрах от поля, не соблюдали социальной дистанции, а также не имели защитных масок. В Минай приехала и незначительная группа болельщиков из Киева. Поэтому команды играли в условиях определенной шумовой поддержки.

«Динамо» победило 2:0 и сыграет в финале Кубка Украины. 24 июня состоится другой полуфинал «Мариуполь» — «Ворскла» (Полтава). Финал запланирован на 8 июля во Львове.

Напомним, что Закарпатская область входит в перечень регионов, в которых по состоянию на 17 июня нельзя начинать смягчать карантин.

Сегодня правительство продлило срок адаптивного карантина в стране до 31 июля.