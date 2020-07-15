Карантин в школе. Фото: zbp.ru

https://racurs.ua/n141135-temperaturnyy-skrining-i-obyazatelnye-maski-minzdrav-razrabatyvaet-pravila-dlya-obucheniya.html

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Правила обучения в школах с 1 сентября 2020 года в условиях карантина разрабатывают специалисты Министерства здравоохранения.

Для всех работников учебных заведений и учащихся будет обязательный температурный скрининг. При температуре 37,2°C и выше ни работников, ни детей не будут допускать до учебных заведений. Об этом 15 июля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

Также правила предусматривают, что ученики будут обязаны приходить в школу в масках, а в учебных заведениях обязательно должны быть антисептики. Новые правила помогут образовательным учреждениям подготовиться к учебному году с 1 сентября.

Имею надежду, что на следующей неделе все эти правила уже будут нами разработаны, и мы будем подавать их на утверждение для того, чтобы заранее все знали, каким способом будут учиться наши дети, — заверил Степанов.

Ранее сообщалось, что в новых правилах пропишут методику измерений температуры и деятельность медработника в школе. В Минздраве заявляли, что скорректировать график работы медработника должна администрация учебных заведений, а измерения температуры смогут осуществлять и другие работники школы.