Карантин у школі. Фото: zbp.ru

https://racurs.ua/ua/n141135-temperaturnyy-skryning-ta-obov-yazkovi-masky-moz-rozroblyaie-pravyla-dlya-navchannya-v-shkolah.html

Ракурс

Правила навчання у школах з 1 вересня 2020 року в умовах карантину розробляють фахівці Міністерства охорони здоров’я.

Для всіх працівників навчальних закладів та учнів буде обов’язковий температурний скринінг. За температури 37,2°C і вище ані працівників, ані дітей не допускатимуть до навчальних закладів. Про це 15 липня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.

Також правила передбачають, що учні будуть зобов’язані приходити до шкіл у масках, а у навчальних закладах мають обов’язково бути антисептики. Нові правила допоможуть освітнім закладам підготуватися до навчального року з 1 вересня.

Маю надію, що на наступному тижні всі ці правила вже будуть нами розроблені, і ми будемо подавати їх на затвердження для того, щоб заздалегідь всі знали, в який спосіб будуть навчатися наші діти, — запевнив Степанов.

Раніше повідомлялося, що у нових правилах пропишуть методику вимірів температури і діяльність медпрацівника в школі. У МОЗ заявляли, що скорегувати графік роботи медпрацівника повинна адміністрація навчальних закладів, а вимірювання температури зможуть здійснювати й інші працівники школи.