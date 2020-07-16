П’ять авто зіткнулися у Києві — водії задивилися на іншу ДТП

https://racurs.ua/ua/n141213-p-yat-avto-zitknulysya-u-kyievi-vodiyi-zadyvylysya-na-inshu-dtp.html

Ракурс

П’ять автомобілів зіткнулися в Києві на проспекті Лобановського. Масштабній ДТП передувала ще одна аварія.

У соцмережі припустили, що спочатку сталася невелика аварія з двома транспортними засобами, а потім ще кілька водіїв-очевидців події, котрі рухалися по сусідній смузі, через надмірну цікавість та неуважність й самі втрапили у нову ДТП. Про це повідомляє в Фейсбук «Київ оперативний».

За даними адміністраторів каналу, потерпілих в аварії немає.

Відразу п’ять автомобілів зіткнулися на проспекті Валерія Лобановського, 82. Схоже, що спочатку сталася одна ДТП, а потім хтось задивився на пошкодження і створив нову аварію. На щастя, ніхто не травмувався, — зазначили у «Києві оперативному».

Окрім цього, на Фейсбук-сторінці dtp.kiev.ua оприлюднили фото ще однієї сьогоднішньої аварії, що трапилася на Київщині.

Як раніше писав «Ракурс», 12 липня на Старообухівському шосе зіткнулися лоб в лоб автомобілі Hyundai і Mercedes. На місці загинули відразу четверо людей.