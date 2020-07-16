Пять авто столкнулись в Киеве — водители засмотрелись на другое ДТП

https://racurs.ua/n141213-pyat-avto-stolknulis-v-kieve-voditeli-zasmotrelis-na-drugoe-dtp.html

Ракурс

Пять автомобилей столкнулись в Киеве на проспекте Лобановского. Масштабному ДТП предшествовала еще одна авария.

В соцсети предположили, что сначала произошла небольшая авария с двумя транспортными средствами, а затем еще несколько водителей-очевидцев происшествия, которые двигались по соседней полосе, в силу любопытности и невнимательности сами стали участниками нового ДТП. Об этом сообщает в Фейсбук «Киев оперативный».

По данным администраторов канала, пострадавших в ходе аварии нет.

Сразу пять автомобилей столкнулись на проспекте Валерия Лобановского, 82. Похоже, что сначала произошло одно ДТП, а потом кто-то засмотрелся на повреждения и создал новую аварию. К счастью, никто не травмировался, — отметили в «Киеве оперативном».

Кроме этого, на Фейсбук-странице dtp.kiev.ua обнародовали фото еще одной сегодняшней аварии, произошедшей на Киевщине.

Как ранее писал «Ракурс», 12 июля на Старообуховском шоссе столкнулись лоб в лоб автомобили Hyundai и Mercedes. На месте погибли сразу четыре человека.