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Ракурс
Пять авто столкнулись в Киеве — водители засмотрелись на другое ДТП

Пять авто столкнулись в Киеве — водители засмотрелись на другое ДТП

16 июл 2020, 14:12
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Пять автомобилей столкнулись в Киеве на проспекте Лобановского. Масштабному ДТП предшествовала еще одна авария.

В соцсети предположили, что сначала произошла небольшая авария с двумя транспортными средствами, а затем еще несколько водителей-очевидцев происшествия, которые двигались по соседней полосе, в силу любопытности и невнимательности сами стали участниками нового ДТП. Об этом сообщает в Фейсбук «Киев оперативный».

По данным администраторов канала, пострадавших в ходе аварии нет.

Пять авто столкнулись в Киеве — водители засмотрелись на другое ДТП

Сразу пять автомобилей столкнулись на проспекте Валерия Лобановского, 82. Похоже, что сначала произошло одно ДТП, а потом кто-то засмотрелся на повреждения и создал новую аварию. К счастью, никто не травмировался, — отметили в «Киеве оперативном».

Кроме этого, на Фейсбук-странице dtp.kiev.ua обнародовали фото еще одной сегодняшней аварии, произошедшей на Киевщине.


ДТП на Киевщине

Как ранее писал «Ракурс», 12 июля на Старообуховском шоссе столкнулись лоб в лоб автомобили Hyundai и Mercedes. На месте погибли сразу четыре человека.

Источник: Ракурс


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