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Ракурс
Деми Мур. Фото: Ria.ra

Эротический аудиосериал записала Деми Мур в необычной обстановке

16 июл 2020, 14:11
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Деми Мур, известная американская актриса, записала эротический аудиосериал в формате подкаста и поделилась фотографиями домашней студии, которую разместила в туалете.

По ее мнению, эта комната больше всего подходит для работы над подкастом, который она начала записывать во время карантина. Об этом звезда рассказала в шоу на YouTube-канале Late Night with Seth Meyers.

Ее подкаст получил название «Dirty Diana» и рассказывает историю о супружеской паре, которая переживает трудности во взаимоотношениях. Деми пообещала, что основной темой подкаста станет взгляд женщины на секс и отношения.

Деми Мур в туалете. Фото: Twitter

Также фанаты актрисы отметили необычный интерьер туалета знаменитости, в котором проходила запись подкаста. Они заметили, что в комнате стоит огромная статуя человека в доспехах, а рядом с ванной и унитазом висят ковры.

Мур объяснила, что использует статую Жанны д’Арк в качестве сушилки для полотенец. Ковры на стенах также исполняют функциональную роль — помогают спастись от холода, потому что дом знаменитости расположен в горах. Ковер в туалете был идеей Брюса Уиллиса — бывшего мужа знаменитости.


Напомним, ранее мы сообщали, что пандемия коронавируса стала сюрпризом для отрезанных от внешнего мира участников реалити-шоу.

Источник: Ракурс


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