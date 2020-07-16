Деми Мур. Фото: Ria.ra

https://racurs.ua/n141210-eroticheskiy-audioserial-zapisala-demi-mur-v-neobychnoy-obstanovke.html

Ракурс

Деми Мур, известная американская актриса, записала эротический аудиосериал в формате подкаста и поделилась фотографиями домашней студии, которую разместила в туалете.

По ее мнению, эта комната больше всего подходит для работы над подкастом, который она начала записывать во время карантина. Об этом звезда рассказала в шоу на YouTube-канале Late Night with Seth Meyers.

Ее подкаст получил название «Dirty Diana» и рассказывает историю о супружеской паре, которая переживает трудности во взаимоотношениях. Деми пообещала, что основной темой подкаста станет взгляд женщины на секс и отношения.





Также фанаты актрисы отметили необычный интерьер туалета знаменитости, в котором проходила запись подкаста. Они заметили, что в комнате стоит огромная статуя человека в доспехах, а рядом с ванной и унитазом висят ковры.

Мур объяснила, что использует статую Жанны д’Арк в качестве сушилки для полотенец. Ковры на стенах также исполняют функциональную роль — помогают спастись от холода, потому что дом знаменитости расположен в горах. Ковер в туалете был идеей Брюса Уиллиса — бывшего мужа знаменитости.

Напомним, ранее мы сообщали, что пандемия коронавируса стала сюрпризом для отрезанных от внешнего мира участников реалити-шоу.