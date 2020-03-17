Пандемия коронавируса стала сюрпризом для отрезанных от внешнего мира участников реалити-шоу

Участники реалити-шоу "Большой брат" не знали о пандемии коронавируса. Фото: San Antonio Current

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Ракурс

Пандемия коронавируса в Европе никак не затронула 14 человек в Германии, они даже не знали о вспышке заболевания в мире. Пример максимальной изоляции продемонстрировали участники популярного немецкого реалити-шоу «Большой брат».

Жители 37 стран мира с 6 февраля наблюдают за участниками 13 сезона передачи, которые находятся в абсолютно изолированной среде и даже не догадываются о масштабах пандемии, пишет The Guardian.

Главным условием участия в шоу являются жесткие ограничения в любых связях с внешним миром. Единственным исключением для нарушения правил информационной блокады может быть болезнь членов семьи участников. Поэтому, отрезанные от внешнего мира, они не имеют представления о ходе пандемии коронавируса.

На продюсеров «Большого брата» посыпались обвинения в социальных сетях с требованием прекратить скрывать информацию о COVID-19 от участников реалити-шоу. Таким образом телезрители заставили руководство проекта известить изолированных в доме людей о масштабах пандемии в специальном выпуске программы, запланированном на 17 марта.

Смысл реалити-шоу состоит в добровольной изоляции определенной группы людей в отдельном доме с видеокамерами. В замкнутой среде обычные люди проводят определенное время, общаясь только друг с другом. Единственным, кто соединяет их с внешним миром, является ведущий, который не появляется визуально, но дает задания с помощью микрофонов и громкоговорителей в доме.

Еженедельно проходит групповое голосование, по итогам которого один из участников выбывает из игры. Последний, кто остался в доме, получит крупное денежное вознаграждение. За тем, что происходит в доме, следит «Большой брат» — телезрители со всего мира.