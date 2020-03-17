Пандемія коронавірусу стала сюрпризом для відрізаних від зовнішнього світу учасників реаліті-шоу

Учасники реаліті-шоу “Великий брат” не знали про пандемію коронавірусу. Фото: San Antonio Current

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Пандемія коронавірусу в Європі жодним чином не зачепила 14 осіб у Німеччині, вони навіть не знали про спалах захворювання у світі. Приклад максимальної ізоляції продемонстрували учасники популярного німецького реаліті-шоу «Великий брат».

Жителі 37 країн світу з 6 лютого спостерігають за учасниками 13 сезону передачі, котрі перебувають в абсолютно ізольованому середовищі й навіть не здогадуються про масштаби пандемії, пише The Guardian.

Головною умовою участі в шоу є жорсткі обмеження у будь-яких зв’язках із зовнішнім світом. Єдиним винятком для порушення правил інформаційної блокади є хвороба когось із членів родини учасників.

Тож, відрізані від зовнішнього світу, вони не мають уявлення про перебіг пандемії коронавірусу.

На продюсерів «Великого брата» посипалися звинувачення в соціальних мережах із вимогою припинити приховувати інформацію про COVID-19 від учасників реаліті-шоу. Таким чином телеглядачі змусили керівництво проекту сповістити ізольованих у будинку людей про масштаби пандемії у спеціальному випуску програми, запланованому на 17 березня.

Сенс реаліті-шоу полягає в добровільній ізоляції певної групи людей в окремому будинку з відеокамерами. У замкненому середовищі звичайні люди проводять певний час, спілкуючись лише одне з одним. Єдиним, хто з'єднує їх із зовнішнім світом, є ведучий, котрий не з’являється до них візуально, але дає завдання за допомогою мікрофонів і гучномовців у будинку.

Щотижня відбувається групове голосування, за підсумками якого один із учасників вибуває з гри. Останній, хто залишився в будинку, отримає значну грошову винагороду. За тим, що відбувається в будинку, стежить «Великий брат» — телеглядачі з усього світу.