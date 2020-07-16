Демі Мур. Фото: Ria.ru

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Демі Мур, відома американська акторка, записала еротичний аудіосеріал у форматі подкасту і поділилася фотографіями домашньої студії, яку розмістила в туалеті.

На її думку, ця кімната підходить якнайкраще для запису подкасту, який вона почала робити під час карантину. Про це зірка розповіла у шоу на YouTube-каналі Late Night with Seth Meyers.

Її подкаст отримав назву «Dirty Diana» і розповідає історію про подружню пару, яка переживає труднощі у взаєминах. Демі пообіцяла, що основною темою подкасту стане погляд жінки на секс і відносини.





Також фанати актриси відзначили незвичайний інтер'єр вбиральні знаменитості, в якій проходив запис подкасту. Вони помітили, що у кімнаті стоїть величезна статуя людини в обладунках, а поруч із ванною та унітазом висять килими.

Мур пояснила, що використовує статую Жанни Д’Арк як сушарку для рушників. Килими на стінах також виконують функціональну роль — допомагають врятуватися від холоду, адже будинок знаменитості розташований в горах. Килим у туалеті був ідеєю Брюса Вілліса — колишнього чоловіка знаменитості.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пандемія коронавіруса стала сюрпризом для відрізаних від зовнішнього світу учасників реаліті-шоу.