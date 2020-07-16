Мораторій на повернення валютних кредитів продовжили — НБУ обіцяє проблеми з іпотекою

Мораторій на повернення валютних кредитів продовжили

https://racurs.ua/ua/n141212-moratoriy-na-povernennya-valutnyh-kredytiv-prodovjyly-nbu-obicyaie-problemy-z-ipotekou.html

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Верховна Рада на засіданні 16 липня ухвалила законопроект № 3640 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті». Цей законопроект стосується валютних боржників, яких з жовтня 2020 року могли почати примусово виселяти з будинків за несплату кредитів.

Ухвалений Верховною Радою законопроект передбачає, що мораторій на повернення валютних кредитів буде продовжений до 1 січня 2022 року. Відтак, боржників не матимуть права виселяти з їхніх помешкань. За відповідний документ проголосували 349 народних депутатів.

Ініціатор законопроекту, народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський, підкреслював, що Рада повинна не дозволити виселяти сім’ї з їхніх будинків, навіть якщо вони не виплачують кредит. Водночас проект закону стосується тільки тих, хто брав кредити в іноземній валюті.

У Національному банку не розділили загальної радості щодо цього законопроекту. Там пояснили, що назва у документа красива, а суть — не дуже. За інформацією прес-служби Нацбанку, через прийняття цього законопроекту банки можуть значно скоротити видачу іпотечних кредитів.

Зазначається, що через мораторій боржники не хочуть виплачувати кредит, тому що немає важелів тиску. Це питання було вирішене у 2019 році — саме тоді почав діяти новий кодекс про банкрутство, у якому і йшлося про скасування мораторію в жовтні 2020 року. Тепер же цей мораторій продовжили до 2022 року, а значить громадяни знову зможуть не виплачувати кредити і залишатися безкарними.

Саме тому банки можуть практично повністю зупинити видачу іпотечних кредитів — через мораторій всі неустойки повинен оплачувати сам банк за свій рахунок і рахунок вкладників, що дуже невигідно. Цей мораторій унеможливлює і іпотеки під 10% річних.