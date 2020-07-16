Нового віце-прем'єра призначили Шмигалю в Раді

Шмигалю призначили в Раді нового віце-прем’єра, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n141211-shmygalu-pryznachyly-v-radi-novogo-vice-premiera.html

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Олега Уруського 16 липня призначили віце-прем'єр-міністром України. Він також обійматиме посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

За таке рішення в Раді проголосували 250 депутатів.

Призначення Уруського мало відбутися 13 липня, але того дня проект постанови відкликали.

Олег Уруський — колишній голова Державного космічного агентства і перший заступник міністра промислової політики (у 2005−2006 роках). Він доктор технічних наук, професор, автор і співавтор понад 50 наукових праць, лауреат Державної премії України в галузі науки й техніки.

Уруський керував підприємствами і об'єднаннями оборонної промисловості, авіатранспортної та машинобудівної галузей, а також працював в компанії «Прогрестех-Україна». Експертна організація StateWatch звернула увагу, що офіційним кінцевим бенефіціаром компанії є академік військових наук Росії Володимир Кульчицький — заслужений працівник транспорту РФ.