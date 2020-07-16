Нового вице-премьера назначили Шмыгалю в Раде

Шмыгалю назначили в Раде нового вице-премьера, скриншот відео

https://racurs.ua/n141211-shmygalu-naznachili-v-rade-novogo-vice-premera.html

Ракурс

Олега Уруского 16 июля назначили вице-премьер-министром Украины. Он также будет занимать должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

За такое решение в Раде проголосовали 250 депутатов.

Назначение Уруского должно было состояться 13 июля, но в тот день проект постановления отозвали.

Олег Уруский — бывший председатель Государственного космического агентства и первый заместитель министра промышленной политики (в 2005—2006 годах). Он доктор технических наук, профессор, автор и соавтор более 50 научных работ, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

Уруский руководил предприятиями и объединениями оборонной промышленности, авиатранспортной и машиностроительной отраслей, а также работал в компании «Прогресстех-Украина». Экспертная организация StateWatch обратила внимание, что официальным конечным бенефициаром компании является академик военных наук России Владимир Кульчицкий — заслуженный работник транспорта РФ.