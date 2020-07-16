Мораторий на возврат валютных кредитов продлили — НБУ обещает проблемы с ипотекой

Мораторий на возврат валютных кредитов продлили

https://racurs.ua/n141212-moratoriy-na-vozvrat-valutnyh-kreditov-prodlili-nbu-obeschaet-problemy-s-ipotekoy.html

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Верховная Рада на заседании 16 июля приняла законопроект № 3640 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте». Этот законопроект касается валютных должников, которых с октября 2020 года могли начать принудительно выселять из домов за неуплату кредитов.

Принятый Верховной Радой законопроект предусматривает, что мораторий на возврат валютных кредитов будет продлен до 1 января 2022 года. Таким образом, должников не смогут выселять из их домов. За соответствующий документ проголосовали 349 народных депутатов.

Инициатор законопроекта, народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, подчеркивал, что Рада должна не позволить выселять семьи из их домов, даже если они не выплачивают кредит. При этом проект закона касается только тех, кто брал кредиты в иностранной валюте.

В Национальном банке не разделили всеобщей радости относительно этого законопроекта. Там объяснили, что название у документа красивое, а суть — не очень. По информации пресс-службы Нацбанка, из-за принятия этого законопроекта банки могут значительно сократить выдачу ипотечных кредитов.

Отмечается, что из-за моратория должники не хотят выплачивать кредит, потому что нет рычагов давления. Этот вопрос был решен в 2019 году — именно тогда начал действовать новый кодекс о банкротстве, который и подразумевал отмену моратория в октябре 2020 года. Теперь же этот мораторий продлили до 2022 года, а значит граждане снова смогут не выплачивать кредиты и оставаться безнаказанными.

Именно поэтому банки могут практически полностью остановить выдачу ипотечных кредитов — из-за моратория все неустойки должен оплачивать сам банк за свой счет и счет вкладчиков, что очень невыгодно. Этот мораторий делает невозможным и ипотеки под 10% годовых.