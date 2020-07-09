Економіка України під час коронавірусної кризи. Фото: depositphotos

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Економіка вже пройшла свої критичні показники падіння і почала виходити з кризи.

У Міністерстві фінансів України вважають, що країна може не лише відновити економіку, а й стати сильнішою. Такими заявами відзначився очільник відомства Сергій Марченко в інтерв’ю «Сегодня».

Найбільш кризовими для України виявилися квітень і травень, але вже зараз економіка взяла курс на відновлення, стверджує Марченко. За його словами, у Мінфіні очікують падіння ВВП до 4,8%, а це вдвічі менше, ніж у прогнозі Міжнародного валютного фонду (МВФ), який передбачав падіння української економіки до 8,2%.

На думку Мінфіну, вихід із кризи відбувається через зовнішні та внутрішні економічні процеси. Завдяки тому, що відновлюється економіка сильних держав, Україна починає отримувати замовлення на металургію, хімічну промисловість і лікарські засоби.

Марченко наголосив, що на деякі категорії продуктів попит взагалі не падав і навіть зріс під час карантину. До них відносяться зернові та харчові продукти.

Найбільших втрат через кризу зазнав малий і середній бізнес, та попри це цифри реєстрації нових ФОПів вже вийшли на докризовий рівень.

Є підстави вважати, що найбільш критичну стадію кризи ми пройшли. Зараз йде відновлення, — заявив Марченко.

Нагадаємо, що МВФ дав один із найгірших прогнозів для української економіки — ВВП країни може впасти до 8,2%.