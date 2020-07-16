Убийство Шеремета — в МВД раскрыли детали об участии России

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На мотив убийства журналиста Павла Шеремета мог повлиять его российский контакт. В Министерстве внутренних дел Украины напомнили о поездке журналиста в Россию за месяц до трагического события.

По словам директора департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко, расследование в отношении предполагаемых исполнителей убийства Шеремета завершено, а против заказчиков — еще продолжается, пишет «РБК-Украина».

Это преступление совершено против гражданина России, иностранца. Он неоднократно бывал на территории страны-агрессора и непосредственно за месяц до своей гибели у него был там контакт. Это, на наш взгляд, также могло существенно повлиять на мотив этого убийства, — заявил Шевченко.

По его мнению, следствие продолжает поиск лиц, подстрекавших исполнителей «сознательно или бессознательно» совершить убийство журналиста. Шевченко также отметил, что полиция не препятствует стороне защиты подозреваемых ознакомиться с материалами дела и предоставляет им все фото- и видеоматериалы.

Напомним, вероятными исполнителями убийства Шеремета, по версии следствия, являются волонтер Яна Дугарь, медик Юлия Кузьменко и бывший военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко. Все трое отвергают эти обвинения.

22 мая досудебное расследование по делу об убийстве Павла Шеремета было завершено.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля. Антоненко, Кузьменко и Дугарь правоохранители задержали в декабре 2019 года. Следствие называет Антоненко организатором убийства Шеремета, Дугарь якобы фотографировала видеокамеры накануне взрыва, а Кузьменко — закладывала взрывчатку под автомобиль.

21 мая 2020 года следствие изменило подозрения трем фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Теперь музыкант Андрей «Риффмастер» Антоненко превратился из организатора в исполнителя убийства. Из текста нового подозрения исчезли формулировки об «ультранационалистических взглядах» и «величии арийской расы». Адвокаты «Риффа» уверяют, что новые обвинения так же абсурдны, как и предыдущие.

Ранее нардеп от «Слуги народа», глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявлял, что развал дела Шеремета станет поводом для отставки Арсена Авакова.