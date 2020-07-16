Корабель «Юрій Олефіренко». Фото: НикВести

https://racurs.ua/ua/n141224-desantnyy-korabel-zagorivsya-na-sudnobudivnomu-zavodi-v-mykolaievi-foto.html

Ракурс

Пожежа на військовому кораблі сталася на території суднобудівного заводу в місті Миколаєві.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 14.35. Вогонь зафіксували в трюмі корабля. Про це 16 липня повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

На місці події працюють чотири відділення пожежно-рятувальних частин та чергова зміна оперативно-координаційного центру обласного управління ДСНС. Вогонь гасять 25 осіб, задіяні дев’ять одиниць техніки. О 15.10 пожежу локалізували на площі 8 кв. м.

Внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав, рятувальники евакуювали одну особу.

За даними місцевих ЗМІ, загорівся корабель ВМС України «Юрій Олефіренко» — радянський та український середній десантний корабель проекту 773. Поточну назву носить на честь капітана 1-го рангу ВМС України, який загинув у збройному конфлікті на сході України.

Нагадаємо, 13 липня на військово-морській базі в Сан-Дієго сталися вибухи з пожежею на десантному кораблі USS Bonhomme Richard. На момент пожежі на борту корабля перебувало близько 200 моряків і офіцерів. Внаслідок надзвичайної події постраждала 21 особа.