Корабль «Юрий Олефиренко». Фото: НикВести

https://racurs.ua/n141224-desantnyy-korabl-zagorelsya-na-sudostroitelnom-zavode-v-nikolaeve-foto.html

Ракурс

Пожар на военном корабле произошел на территории судостроительного завода в городе Николаеве.

Спасатели получили сообщение о пожаре в 14.35. Огонь зафиксировали в трюме корабля. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

На месте происшествия работают четыре отделения пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационного центра областного управления ГСЧС. Огонь тушат 25 человек, задействованы девять единиц техники. В 15.10 пожар локализовали на площади 8 кв. м.

В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал, спасатели эвакуировали одного человека.

По данным местных СМИ, загорелся корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко» — советский и украинский средний десантный корабль проекта 773. Текущее название носит в честь капитана 1-го ранга ВМС Украины, который погиб в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Напомним, 13 июля на военно-морской базе в Сан-Диего произошли взрывы с пожаром на десантном корабле USS Bonhomme Richard. На момент пожара на борту корабля находились около 200 моряков и офицеров. В результате чрезвычайного происшествия пострадал 21 человек.