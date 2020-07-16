Неожиданные подробности свержения фараонов Древнего Египта рассказали ученые

Рисунки на папирусе. Фото: Pinterest

https://racurs.ua/n141220-neojidannye-podrobnosti-sverjeniya-faraonov-drevnego-egipta-rasskazali-uchenye.html

Ракурс

Инициаторами свержения фараонов оказались не захватчики из Малой Азии, а местные мигранты. К такому выводу пришли ученые, изучив старинные скелеты гиксосов.

Об этом говорится в результатах анализа зубов древних скелетов, который провели ученые британского Бонмутского университета, сообщают в журнале PLOS One.

Исследователи провели раскопки в бывшей столице Древнего Египта Аварисе и обнаружили 35 скелетов древних гиксосов. Изучив изотопный состав стронция, который накопился в зубах жителей древнего города, было выяснено, что две трети исследованных скелетов являются не местными жителями, а мигрантами.

Отметим, что более ранние исследования говорили о том, что гиксосы — это выходцы из Израиля и Сирии. Теперь же ученые предполагают, что они не были захватчиками изначально, а постоянно проживали на одной территории с египтянами.

Предполагается, что гиксосы проживали в древнем Аварисе. Когда фараоны начали терять свою власть, переселенцы смогли восстать и захватить власть почти во всем Древнем Египте. В подтверждение такой теории приводится тот факт, что в городе отсутствуют следы разрушения, которые бы неизбежно возникли во время битвы.

Гиксосы — название народов, завоевавших часть Древнего Египта в XVIII—XVI вв. еках до н.э. Гиксосы образовали собственную династию, но не смогли покорить весь Египет, однако они положили начало периоду политического раскола в Египте, который называют вторым переходным периодом, продолжавшимся с 1650 по 1549 год до нашей эры.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Мехико обнаружили руины древнего дворца ацтеков. Рабочие, которые реконструировали площадь Конституции в столице Мексики, обнаружили пол из базальтовых плит.