Неожиданные подробности свержения фараонов Древнего Египта рассказали ученые

Ракурсhttps://racurs.ua/
Гиксосы — название народов, завоевавших часть Древнего Египта
еках до н.э. Гиксосы образовали собственную династию, но не смогли покорить
весь Египет, однако они положили начало периоду политического раскола в Египте, который называют вторым переходным периодом, продолжавшимся с 1650 по 1549 год до нашей эры.
в XVIII—XVI вв.
Рисунки на папирусе. Фото: Pinterest
Неожиданные подробности свержения фараонов Древнего Египта рассказали ученыеhttps://racurs.ua/n141220-neojidannye-podrobnosti-sverjeniya-faraonov-drevnego-egipta-rasskazali-uchenye.htmlРакурс
Инициаторами свержения фараонов оказались не захватчики из Малой Азии, а местные мигранты. К такому выводу пришли ученые, изучив старинные скелеты гиксосов.
Об этом говорится в результатах анализа зубов древних скелетов, который провели ученые британского Бонмутского университета, сообщают в журнале PLOS One.
Исследователи провели раскопки в бывшей столице Древнего Египта Аварисе и обнаружили 35 скелетов древних гиксосов. Изучив изотопный состав стронция, который накопился в зубах жителей древнего города, было выяснено, что две трети исследованных скелетов являются не местными жителями, а мигрантами.
Отметим, что более ранние исследования говорили о том, что гиксосы — это выходцы из Израиля и Сирии. Теперь же ученые предполагают, что они не были захватчиками изначально, а постоянно проживали на одной территории с египтянами.
Предполагается, что гиксосы проживали в древнем Аварисе. Когда фараоны начали терять свою власть, переселенцы смогли восстать и захватить власть почти во всем Древнем Египте. В подтверждение такой теории приводится тот факт, что в городе отсутствуют следы разрушения, которые бы неизбежно возникли во время битвы.
Гиксосы — название народов, завоевавших часть Древнего Египта
Напомним, ранее мы сообщали, что в Мехико обнаружили руины древнего дворца ацтеков. Рабочие, которые реконструировали площадь Конституции в столице Мексики, обнаружили пол из базальтовых плит.
.