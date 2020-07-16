Вспышка коронавируса произошла в детдоме Одессы — коронавирус в Одессе

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Вспышка коронавируса произошла в детском доме «Перлинка», расположенном в Маячном переулке. После того, как заболел один из сотрудников заведения, было проведено тестирование всех детей и работников «Перлинки».

Проведено тестирование всех причастных к деятельности учреждения. Сделано свыше 70 тестов. Носителями вируса являются 15 детей и двое взрослых. Все они чувствуют себя удовлетворительно, никаких признаков респираторных заболеваний у них не обнаружено. Однако было принято решение об изоляции инфицированных, а заведение переведено в режим обсервации. Оно будет работать в закрытом режиме, — рассказала директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич в комментарии «Думской».

По ее словам, дети и сотрудники детдома обеспечены всем необходимым и находятся под пристальным вниманием медиков.

Детский дом с 16 июля будет работать в условиях обсервации.

Напомним, коронавирус в мае обнаружили у семилетнего ребенка в детдоме в Запорожье. Также симптомы COVID-19 наблюдались у еще пяти детей в этом заведении.