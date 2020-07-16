Британский парламент может переехать из Лондона в провинцию

Британский парламент. Фото: ont.by

https://racurs.ua/n141222-britanskiy-parlament-mojet-pereehat-iz-londona-v-provinciu.html

Ракурс

Парламент Великобритании перевезти из Лондона в провинцию предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Такое предложение глава правительства выдвинул, потому что в Вестминстерском дворце запланирована серьезная реконструкция стоимостью в 6 млрд фунтов стерлингов. В качестве временного места проведения парламентских заседаний Джонсон предложил Йорк. Об этом сообщает The Times.

Правительство рассматривает вопрос о создании правительственного центра в Йорке, в связи с этим имеет смысл рассматривать его в качестве потенциального места проведения заседаний, — указал Джонсон в письме, направленном руководителям программы реставрации Вестминстера.

Также министр подчеркнул, что стоимость реконструкции здания парламента должна быть сведена к минимуму, а сам проект должен быть осуществлен в кратчайшие сроки.

Сегодня, 16 июля, в британском парламенте пройдут дебаты по реконструкции Вестминстерского дворца. При этом не все парламентарии довольны идеями Джонсона.

По информации СМИ, Вестминстерский дворец сейчас находится под угрозой из-за огромной сети старых электрических кабелей и отопительных и канализационных труб.

Напомним, во время пандемии коронавируса власти Великобритании приняли решение переоборудовать выставочный центр ExCel Centre в Лондоне во временный госпиталь с 4 тыс. реанимационных коек.