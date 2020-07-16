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Ракурс
Британский парламент. Фото: ont.by

Британский парламент может переехать из Лондона в провинцию

16 июл 2020, 16:08
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Парламент Великобритании перевезти из Лондона в провинцию предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Такое предложение глава правительства выдвинул, потому что в Вестминстерском дворце запланирована серьезная реконструкция стоимостью в 6 млрд фунтов стерлингов. В качестве временного места проведения парламентских заседаний Джонсон предложил Йорк. Об этом сообщает The Times.

Правительство рассматривает вопрос о создании правительственного центра в Йорке, в связи с этим имеет смысл рассматривать его в качестве потенциального места проведения заседаний, — указал Джонсон в письме, направленном руководителям программы реставрации Вестминстера.

Также министр подчеркнул, что стоимость реконструкции здания парламента должна быть сведена к минимуму, а сам проект должен быть осуществлен в кратчайшие сроки.

Сегодня, 16 июля, в британском парламенте пройдут дебаты по реконструкции Вестминстерского дворца. При этом не все парламентарии довольны идеями Джонсона.


По информации СМИ, Вестминстерский дворец сейчас находится под угрозой из-за огромной сети старых электрических кабелей и отопительных и канализационных труб.

Напомним, во время пандемии коронавируса власти Великобритании приняли решение переоборудовать выставочный центр ExCel Centre в Лондоне во временный госпиталь с 4 тыс. реанимационных коек.


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