Брекзит. Фото: Paul Townsend / Flickr

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Брекзит наконец-то состоялся: пятница, 31 января, запомнится действительно историческим моментом — Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии покидает Европейский Союз, бросая вызов дальнейшему существованию совместного европейского проекта и намереваясь сосредоточиться на собственном будущем. В течение последних трех лет Лондон и Брюссель упорно и утомительно боролись за наиболее выгодные для каждого условия «развода». Этот процесс не обошелся без обид, которые летали туда-сюда через Ла-Манш.

Сейчас наступил момент покоя и тишины перед следующей бурей — началом обсуждений нового торгового соглашения и всех экономических и социальных моментов сотрудничества Великобритании и ЕС после Брекзита.

Соединенное Королевство стало первой страной, которая повернулась спиной к ЕС за 62-летнюю историю этого экономико-политического эксперимента. Евросоюз теряет одного из крупнейших и наиболее влиятельных членов, сильного экономического, дипломатического и военного союзника. 31 января со зданий институтов Европейского Союза в Брюсселе будет снят Union Jack — флаг Великобритании.

С чего все началось, или Почему случился Брекзит

Об идее создания Европейского Союза впервые заговорили политики Франции в начале 1950-х, но успешной она стала не сразу. В течение 1957‒1974 годов ряд стран Европы постепенно объединялись в экономический союз — Европейское экономическое сообщество (ЕЭС).

Однако Великобритания присоединилась к этому проекту только с третьей попытки. Сначала британцы сами не захотели участвовать в ЕЭС, а затем вторую и третью попытку забраковал президент Франции Шарль де Голль. Он опасался, что Великобритания заблокирует политическую интеграцию Европы и подорвет авторитет Франции в организации. Де Голль ветировал британское заявление в 1963 и 1967 годах.

Лондон подал еще одну заявку после того, как злобный француз покинул свой пост. На этот раз соглашение было подписано. Однако еще спустя два года, со сменой правящей партии, Лондон попытался покинуть ряды организации. Тогда лидер лейбористов Гарольд Уилсон объявил референдум, на котором 67,2% голосов было отдано за то, чтобы остаться.

В течение 1974‒1992 годов экономический союз постепенно трансформировался в политический, а затем в зонтичную сверхдержаву. В 1984 году Маргарет Тэтчер после четырех лет упорных переговоров удалось добиться уменьшения взносов Британии в европейский бюджет. Также во время правления Тэтчер Великобритания не подписала Социальную хартию ЕЭС. В 1985 году президентом Еврокомиссии стал французский экономист Жак Делор, который стремился еще больше интегрировать страны ЕЭС. Маргарет Тэтчер имела на этот счет собственное мнение, которое озвучила в 1988 году во время выступления в Европейском колледже в Брюгге. Она заявила, что европейское сообщество — лишь одно из проявлений европейской идентичности, но не единственное.

«Европа будет сильнее именно потому, что Франция остается Францией, Испания — Испанией, а Британия — Британией, со своими обычаями, традициями и национальным характером. Было бы большой глупостью втиснуть их всех в какую-то общую европейскую униформу», — сказала Тэтчер, которая спустя два года покинула премьерское кресло.

В 1992 году благодаря Маастрихтскому договору Европейское экономическое сообщество превратилось в Европейский Союз с единой валютой и внешней, социальной, оборонной и миграционной политикой. Еще пять лет спустя лейборист и пылкий сторонник общего европейского дома премьер Тони Блэр наладил отношения с Брюсселем и подписал Социальную хартию (политический инструмент, накладывающий обязательства в отношении рынка труда, профессиональной подготовки, условий труда и равных возможностей для граждан стран-членов ЕС).

В это время в Британии заговорили о чрезмерной зависимости от континентальной Европы, в частности от политики Германии и Франции. Также возникли движения евроскептиков и Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP), которая в 2016 году сыграла одну из ключевых ролей во время референдума о выходе страны из ЕС. В течение 1993‒2016 годов UKIP выигрывала местные выборы и выборы в Европарламент.

В 2008 году Лондон принял Лиссабонский договор (базовое соглашение о принципах функционирования ЕС), что открыло ящик Пандоры в Великобритании. Политическая элита страны в основном была недовольна тем, что отныне она должна подчиняться Брюсселю. Популярность UKIP начала расти: в 2009 году на выборах в Европарламент партия заняла второе место, а в 2014-м вышла в лидеры, обойдя ключевых игроков — консерваторов и лейбористов.

Евроскептики все интенсивнее стали подчеркивать необходимость проведения национального референдума, заявляя, что британцы не имели возможности высказаться начиная с 1975 года. Тогда премьер-министр Дэвид Кэмерон пообещал провести референдум о членстве Великобритании в Евросоюзе.

«Я знаю британцев. Они не пассажиры. Они — водители», — говорил Кэмерон об отношениях Великобритании и ЕС.

Помимо национального фактора, который послужил причиной референдума, был еще и экономический — британцы считали не слишком справедливой политику распределения ресурсов внутри ЕС. Напомним, что Великобритания входила в топ-3 стран, которые отдавали больше в общий бюджет ЕС, чем получали оттуда, несмотря на то, что о некоторых финансовых льготах для Британии договорилась еще Тэтчер. Больше британцев в общую казну платили только немцы и французы. В 2014‒2015 годах из европейского бюджета больше всего финансировались Польша, Венгрия и Греция (Лондон получил 4,5 млрд фунтов при внесении 8,8 млрд фунтов).

Референдум по Брекзиту

Важность экономического и политического союза 28 европейских стран, основы которого были заложены после Второй мировой войны, чтобы «торговать, а не воевать», впервые серьезно поставили под сомнение в Великобритании во время референдума в июне 2016 года. (Напомним, что общим рынком со своей валютой и свободным обращением товаров и рабочей силы пользуются 19 стран-членов ЕС.)

На момент проведения референдума в Британии общество раскололось примерно пополам — партия евроскептиков UKIP активно агитировала население за выход из Евросоюза: мол, ЕС сдерживает развитие Туманного Альбиона, выдумывая все новые и абсолютно невыгодные для Британии правила ведения бизнеса. Отдельного внимания заслуживают тезисы евроскептиков о необходимости восстановления контроля над границами Великобритании, а также пересмотра миграционной политики страны и потребности использовать собственные средства на систему здравоохранения вместо того, чтобы отдавать их ЕС. Позицию UKIP слабо поддерживала часть депутатов от консерваторов (нынешний премьер Борис Джонсон тогда держал хвост по ветру и быстро влился в движение евроскептиков в нужный момент), а также несколько парламентариев от других политсил.

Что произошло дальше, знают все — на референдуме 23 июня 2016 года британцы проголосовали за выход из ЕС — 51,9% поддержали Brexit, 48,11% сочли такое решение национальной трагедией. На то, чтобы очертить общие моменты «развода» Британии и ЕС, понадобилось более трех лет.

Брекзит: Европарламент одобрил соглашение с Лондоном

В январе Европарламент дал «зеленый свет» выходу Великобритании из ЕС. Соглашение о Брекзите, о котором в прошлом году договорился с европейцами премьер Борис Джонсон, поддержал 621 европарламентарий, против выступили 49, еще 13 воздержались.

29 января на пленарной сессии в Брюсселе европарламентарии после голосования спели на прощание традиционную шотландскую песню Auld Lang Syne.

Британский парламент принял документ об условиях Брекзита 22 января, после этого его утвердила королева Елизавета II и он стал законом.

Архитектор Брекзита лидер партии UKIP Найджел Фарадж во время своего последнего выступления-тирады в Европарламенте успел похулиганить — гордо перечислил все то, чего лишается Британия, покидая Евросоюз, после чего совместно с другими представителями своей партии начал размахивать флагом Великобритании. За это ему выключили микрофон, а некоторые парламентарии назвали Фараджа лжецом.

30 января Совет Евросоюза в письменной форме утвердил соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС, окончательно завершив процесс ратификации. Настоящее Соглашение вступает в силу в полночь по центральноевропейскому времени 31 января — с момента выхода Британии из ЕС.

Последствия Брекзита: новая эпоха для Британии

С выходом Великобритании из состава ЕС начнет действовать переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. В это время Лондон будет придерживаться правил Евросоюза, но не будет иметь своих представителей в европейских институтах. Кроме того, в течение года будут проходить дискуссии о дальнейшем экономическом сотрудничестве и вопросах безопасности между ЕС и теперь уже «третьей страной» — Британией.

Соглашение, которое в январе одобрили в ЕС, обеспечивает упорядоченный Брекзит и охватывает вопросы Гибралтара, Ирландии и Северной Ирландии и Кипра. Переходный период позволит гражданам и предприятиям переформатировать свою жизнь под новый лад и адаптироваться к новым условиям. Не исключено, что стороны могут продлить переходный период на год-два. Об этом станет известно до 1 июля 2020 года.

Тем временем британские СМИ пишут о том, что правительство ждет тяжелая битва за новое торговое соглашение, не говоря уже об остальных вопросах, которые также придется решать до конца года (прежде всего речь идет о сотрудничестве в области безопасности и разведки, образования и исследований, рыболовстве). Кроме того, бизнес требует от британского правительства раскрыть свое видение Брекзита, однако о конкретных целях Бориса Джонсона пока мало что известно. Вероятно, переговоры между Лондоном и Брюсселем не начнутся раньше марта. А пока лидер партии UKIP Найджел Фарадж получил разрешение на проведение вечеринки перед парламентом Великобритании вечером 31 января, для празднования официального «развода» Британии с Европейским Союзом.