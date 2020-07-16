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Отдых в Украине. Фото: Pixabay

Как украинцы изменили взгляд на летний отдых, рассказали в Google

16 июл 2020, 16:07
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Отдых в Украине выбирают большинство украинцев из-за эпидемии коронавируса. В этом году отдыхающие массово направились покорять морские курорты юга Украины

Именно такие запросы стали популярными в поисковой системе Google. Об этом рассказал Евгений Качалин, менеджер по связям с общественностью Google Украина, передает «Укринформ».

По его словам, коронавирус кардинально изменил планы украинцев на отпуск в этом году. Из-за того, что постепенно ограничения в Украине начинают ослабевать, все больше украинцев ищут в Google варианты летнего отдыха как внутри страны, так и за рубежом.

Проанализировав тенденции в поисковых запросах, в Google пришли к выводу, что украинцы меньше ищут информацию касательно проживания в гостиницах за рубежом, а большинство запросов связано с отдыхом в Украине.

По данным компании, количество туристических поисковых запросов начало снижаться в феврале и упало на 44% в апреле по сравнению с прошлым годом.

В свою очередь, когда Украина начала вводить ослабление карантина, это сказалось и на поиске — интерес украинцев к путешествиям начал восстанавливаться. Уже в июне поисковый интерес вырос на 46% и почти достиг своего докарантинного уровня.

В Google отмечают, что ограничения на международные путешествия заставили украинцев обратить внимание на внутренний туризм. Самыми популярными направлениями оказались:


  • Лазурное;
  • Затока;
  • Коблево;
  • Бердянск;
  • Одесса;
  • Приморск;
  • Урзуф;
  • Белосарайская коса;
  • Киевское море;
  • Кирилловка.

Что касается международных туристических поездок, то украинцы интересуются путешествиями в те страны, которые уже открыли свои границы для наших граждан. Самая популярная десятка международных туристических направлений в этом году состоит из:

  • Турции;
  • Египта;
  • Албании;
  • Болгарии;
  • Грузии;
  • Черногории;
  • Мальдив;
  • Бали;
  • Греции;
  • Хорватии.

Напомним, ранее в ООН спрогнозировали сроки восстановления международного туризма после коронавируса.


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