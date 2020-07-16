Відпочинок в Україні. Фото: Pixabay

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Відпочинок в Україні обирають більшість українців через епідемію коронавірусу. Цього року відпочивальники масово поїхали на морські курорти півдня України

Саме такі запити набули популярності у пошуковій системі Google. Про це розповів Євген Качалін, менеджер зі зв’язків із громадськістю Google Україна, передає «Укрінформ».

За його словами, коронавірус кардинально змінив плани українців на відпустку цього року. Через те, що поступово обмеження в Україні починають слабшати, все більше українців шукають у Google варіанти літнього відпочинку як всередині країни, так і за кордоном.

Проаналізувавши тенденції у пошукових запитах, у Google дійшли висновку, що українці менше шукають інформацію щодо проживання в готелях за кордоном, а більшість запитів пов’язані з відпочинком в Україні.

За даними компанії, кількість туристичних пошукових запитів почала знижуватися в лютому і впала на 44% у квітні у порівнянні з минулим роком.

Зі свого боку, коли Україна почала вводити послаблення карантину, це позначилося й на пошуку — інтерес українців до подорожей почав відновлюватись. Вже в червні пошуковий інтерес зріс на 46% і майже досяг свого докарантинного рівня.

У Google зауважують, що обмеження на міжнародні подорожі змусили українців звернути увагу на внутрішній туризм. Найпопулярнішими напрямками виявилися:

Лазурне;

Затока;

Коблево;

Бердянськ;

Одеса;

Приморськ;

Урзуф;

Білосарайська коса;

Київське море;

Кирилівка.

Щодо міжнародних туристичних поїздок, то українці цікавляться подорожами у ті країни, які вже відкрили свої кордони для наших громадян. Найпопулярніша десятка міжнародних туристичних напрямів цьогоріч складається з:

Туреччини;

Єгипту;

Албанії;

Болгарії;

Грузії;

Чорногорії;

Мальдівів;

Балі;

Греції;

Хорватії.

Нагадаємо, раніше в ООН спрогнозували терміни відновлення міжнародного туризму після коронавірусу.