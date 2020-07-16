Британський парламент може переїхати з Лондона в провінцію

Британський парламент може переїхати з Лондона в провінціюhttps://racurs.ua/ua/n141222-brytanskyy-parlament-moje-pereyihaty-z-londona-v-provinciu.htmlРакурс
Парламент Великої Британії перевезти з Лондона в провінцію запропонував прем'єр-міністр країни Борис Джонсон.
Таку пропозицію глава уряду висунув, бо в Вестмінстерському палаці запланована серйозна реконструкція вартістю в 6 млрд фунтів стерлінгів. У якості тимчасового місця проведення парламентських засідань Джонсон запропонував Йорк. Про це повідомляє The Times.
Уряд розглядає питання про створення урядового центру в Йорку, у зв’язку з цим має сенс розглядати його в якості потенційного місця проведення засідань, — вказав Джонсон в листі, направленому керівникам програми реставрації Вестмінстера.
Також міністр наголосив, що вартість реконструкції будівлі парламенту повинна бути зведена до мінімуму, а сам проект повинен бути здійснений в найкоротші терміни.
Сьогодні, 16 липня, в британському парламенті пройдуть дебати щодо реконструкції Вестмінстерського палацу. Водночас не всі парламентарі задоволені ідеями Джонсона.
За інформацією ЗМІ, Вестмінстерський палац наразі перебуваэ під загрозою через величезну мережу старих електричних кабелів і опалювальних і каналізаційних труб.
Нагадаємо, під час пандемії коронавірусу влада Великобританії прийняла рішення переобладнати виставковий центр ExCel Centre в Лондоні під тимчасовий госпіталь із 4 тис. реанімаційних ліжок.