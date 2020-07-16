Спалах коронавірусу стався в дитбудинку Одеси — коронавірус в Одесі

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Спалах коронавірусу стався в дитячому будинку «Перлинка», розташованому у Маячному провулку. Після того, як захворів один зі співробітників закладу, було проведено тестування усіх дітей та працівників «Перлинки».

Проведено тестування всіх причетних до діяльності закладу. Зроблено понад 70 тестів. Носієм вірусу є 15 дітей та двоє дорослих. Всі вони почуваються задовільно, жодних ознак респіраторних захворювань у них не виявлено. Однак було ухвалено рішення щодо ізоляції інфікованих, а заклад переведено на режим обсервації. Він працюватиме у закритому режимі, — розповіла директор департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич в коментарі «Думській».

За її словами, діти та працівники дитбудинку забезпечені усім необхідним та перебувають під пильною увагою медиків.

Дитячий будинок з 16 липня працюватиме в умовах обсервації.

Нагадаємо, коронавірус у травні виявили у семирічної дитини в дитбудинку в Запоріжжі. Також симптоми COVID-19 спостерігалися у ще п’ятьох дітей в цьому закладі.