Несподівані подробиці повалення фараонів Стародавнього Єгипту розповіли вчені

Малюнок на папірусі. Фото: Pinterest

https://racurs.ua/ua/n141220-nespodivani-podrobyci-skynennya-faraoniv-starodavnogo-iegyptu-rozpovily-vcheni.html

Ракурс

Ініціаторами повалення фараонів виявилися не загарбники з Малої Азії, а місцеві мігранти. Такого висновку дійшли вчені, вивчивши старовинні скелети гіксосів.

Про це йдеться в результатах аналізу зубів давніх скелетів, який провели учені британського Бонмутского університету, повідомляють в журналі PLOS One.

Дослідники провели розкопки в колишній столиці Давнього Єгипту Аварисі та виявили 35 скелетів гіксосів. Вивчивши ізотопний склад стронцію, який накопичився в зубах жителів стародавнього міста, було з’ясовано, що дві третини досліджених скелетів не є місцевими жителями. Вони виявилися мігрантами.

Зазначимо, що у попередніх дослідженнях йшлося про те, що гіксоси — це вихідці з Ізраїлю та Сирії. Тепер же вчені припускають, що вони не були загарбниками, а постійно проживали на одній території з єгиптянами.

Передбачається, що гіксоси жили в стародавньому Аварисі. Коли фараони почали втрачати свою владу, переселенці змогли повстати та захопити владу майже в усьому Стародавньому Єгипті. На підтвердження такої теорії наводиться той факт, що в місті відсутні сліди руйнування, які б виникли під час битви.

Гіксоси — назва народів, що завоювали частину Стародавнього Єгипту у XVIII—XVI століттях до н. е. Гіксоси утворили власну династію, але не змогли підкорити весь Єгипет, проте вони поклали початок періоду політичного розколу в Єгипті, який називають другим перехідним періодом, що тривав з 1650 по 1549 рік до нашої ери.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Мехіко виявили руїни стародавнього палацу ацтеків. Робітники, які реконструювали площу Конституції в столиці Мексики, виявили підлогу з базальтових плит.