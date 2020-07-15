Руїни древнього палацу ацтеків виявили в незвичному місці — фото знахідки / INAH

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Руїни древнього палацу ацтеків виявили у Мехіко під час виконання будівельних робіт. Робітники, які реконструювали площу Конституції в столиці Мексики, знайшли підлогу з базальтових плит. На думку археологів, ця підлога є фрагментом відкритої частини палацу Ашаякатля.

Після падіння імперії ацтеків на цьому місці жив іспанський конкістадор Ернан Кортес. Вченим вдалося знайти свідчення його проживання на цьому місці, пише ВВС.

Вважається, що палац, як і інші будівлі імперії ацтеків, зруйнували конкістадори, а матеріали, що залишилися, повторно використовувалися для зведення нових будівель.

Ашаякатль — очільник міст-держав Месоамерики, а також вищий володар Теночтітлана (стародавня назва міста Мехіко) — правив з 1469 до 1481 року. Він був батьком Монтесуми — одного з останніх правителів імперії ацтеків.

Залишки стародавнього палацу Ашаякатля були виявлені під будівлею ломбарду в центральній частині Мехіко Зокало Плаза. Ломбард, який зараз стоїть на місці палацу, побудували у 1755 році.

За даними Національного інституту антропології та історії Мексики, Ернан Кортес жив у палаці після падіння імперії ацтеків. Він прибув на територію нинішньої Мексики у 1518 році. Кортес взяв в облогу столицю ацтеків Теночтітлан у 1521 році. Коли місто здалося, іспанські колонізатори зруйнували його.