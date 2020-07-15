Руины древнего дворца ацтеков обнаружили в необычном месте — фото находки

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Ракурс

Руины древнего дворца ацтеков в ходе строительных работ обнаружили в Мехико. Рабочие, которые реконструировали площадь Конституции в столице Мексики, выявили пол из базальтовых плит. По мнению археологов, этот пол является фрагментом открытой части дворца Ашаякатля.

После падения империи ацтеков на этом месте жил испанский конкистадор Эрнан Кортес. Ученым удалось найти свидетельства его проживания, пишет ВВС.

Считается, что дворец, как и другие здания империи ацтеков, разрушили конкистадоры, а оставшиеся материалы повторно использовались для возведения новых зданий.

Ашаякатль — глава города-государства Месоамерики, а также обладатель Теночтитлана (древнее название города Мехико) — правил с 1469 до 1481 года. Он был отцом Монтесумы — одного из последних правителей империи ацтеков.

Остатки древнего дворца Ашаякатля были обнаружены под зданием ломбарда в центральной части Мехико Зокало Плаза. Ломбард, который сейчас стоит на месте дворца, построили в 1755 году.

По данным Национального института антропологии и истории Мексики, Кортес жил во дворце после падения империи ацтеков. Он прибыл на территорию нынешней Мексики в 1518 году. Кортес осадил столицу ацтеков Теночтитлан в 1521 году. Когда город сдался, испанские колонизаторы разрушили его.