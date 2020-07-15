Масштабный пожар в Египте. Фото: twitter.com/FReeMAN

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В Египте произошел разрыв нефтепровода «Шукаир-Мостород».

Чрезвычайное происшествие было зафиксировано в районе Каира и из-за разлива топлива случилось массовое возгорание на шоссе. Предварительно известно, что поток сырой нефти просочился из разорванного трубопровода на проезжую часть, где горючее вспыхнуло от интенсивного движения. Об этом сообщает ABC News.

Пожар быстро разгорелся и распространился на большую территорию, десятки машин загорелись. По информации Министерства здравоохранения Египта, 17 человек с ожогами и отравлением дымом были госпитализированы, большинство из них водители. Причины катастрофы обещают установить местные власти.

Напомним, 13 июля на военно-морской базе в Сан-Диего произошли взрывы с пожаром на десантном корабле USS Bonhomme Richard. На момент пожара на борту корабля находились около 200 моряков и офицеров. В результате чрезвычайного происшествия пострадал 21 человек.