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Ракурс
Spotify запустился в Украине — как слушать на нем музыку, фото — ЭП

Spotify запустился в Украине — как слушать на нем музыку

15 июл 2020, 11:26
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Стриминговий музыкальный сервис Spotify 15 июля сообщил о запуске в Украине. Spotify — самый популярный подписной сервис в мире, им пользуется 286 млн пользователей в 92 странах мира.

Ранее сервиса не было в украинском сегменте App Store и Google Play, а при попытке оформить подписку или скачать приложение выдавало ошибку.

В пресс-релизе компании сообщили, что в сервисе представлены более 50 млн треков и 4 млрд плейлистов с музыкой украинских и международных исполнителей, лучшие персональные рекомендации новой музыки.

Музыку можно слушать на различных устройствах и интегрировать ее с соцсетями и проигрывателями Instagram, Facebook, Samsung, Android TV, Google Maps.

Чтобы начать пользоваться Spotify надо пройти регистрацию и загрузить бесплатное приложение.

В бесплатной версии между треками есть рекламные вставки, а альбомы и плей-листы можно слушать только в случайном порядке, нельзя загружать новые песни.


В Spotify предусмотрели четыре варианта подписки. При этом бесплатный пробный период продлится в течение одного месяца. Платформа установила такие цены на подписку:

  • стандартная за месяц — 4,99 долл.;
  • подписка для двоих — 6,49 долларов в месяц;
  • семейная подписка (до шести аккаунтов) — 7,99 долл. на месяц;
  • для студентов — 2,49 долл. на месяц.

Spotify запустили также для граждан Албании, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Казахстана, Косово, Молдовы, Северной Македонии, Черногории, России, Сербии, Словении. Spotify работает на рынке с 2008 года. 130 млн человек оформили платную подписку.

Источник: Ракурс


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