Spotify запустился в Украине — как слушать на нем музыку, фото — ЭП

https://racurs.ua/n141142-spotify-zapustilsya-v-ukraine-kak-slushat-na-nem-muzyku.html

Ракурс

Стриминговий музыкальный сервис Spotify 15 июля сообщил о запуске в Украине. Spotify — самый популярный подписной сервис в мире, им пользуется 286 млн пользователей в 92 странах мира.

Ранее сервиса не было в украинском сегменте App Store и Google Play, а при попытке оформить подписку или скачать приложение выдавало ошибку.

В пресс-релизе компании сообщили, что в сервисе представлены более 50 млн треков и 4 млрд плейлистов с музыкой украинских и международных исполнителей, лучшие персональные рекомендации новой музыки.

Музыку можно слушать на различных устройствах и интегрировать ее с соцсетями и проигрывателями Instagram, Facebook, Samsung, Android TV, Google Maps.

Чтобы начать пользоваться Spotify надо пройти регистрацию и загрузить бесплатное приложение.

В бесплатной версии между треками есть рекламные вставки, а альбомы и плей-листы можно слушать только в случайном порядке, нельзя загружать новые песни.

В Spotify предусмотрели четыре варианта подписки. При этом бесплатный пробный период продлится в течение одного месяца. Платформа установила такие цены на подписку:

стандартная за месяц — 4,99 долл.;

подписка для двоих — 6,49 долларов в месяц;

семейная подписка (до шести аккаунтов) — 7,99 долл. на месяц;

для студентов — 2,49 долл. на месяц.

Spotify запустили также для граждан Албании, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Казахстана, Косово, Молдовы, Северной Македонии, Черногории, России, Сербии, Словении. Spotify работает на рынке с 2008 года. 130 млн человек оформили платную подписку.