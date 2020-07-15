Spotify запустився в Україні — як слухати на ньому музику, фото — ЕП

https://racurs.ua/ua/n141142-spotify-zapustyvsya-v-ukrayini-yak-sluhaty-na-nomu-muzyku.html

Ракурс

Стрімінговий музичний сервіс Spotify 15 липня повідомив про запуск в Україні. Spotify — найпопулярніший підписний сервіс у світі, ним користується 286 млн користувачів у 92 країнах світу.

Раніше сервісу не було в українському сегменті App Store і Google Play, а при спробі оформити підписку або завантажити додаток видавало помилку.

В прес-релізі компанії повідомили, що у сервісі представлені понад 50 млн треків і 4 млрд плейлистів з музикою українських і міжнародних виконавців, кращі персональні рекомендації нової музики.

Музику можна відтворювати на різних пристроях та інтегрувати її з соцмережами та програвачами Instagram, Facebook, Samsung, Android TV, Google Maps.

Щоб розпочати користуватися Spotify треба пройти реєстрацію і завантажити безкоштовний додаток.

У безкоштовній версії між треками є рекламні вставки, а альбоми і плей-листи можна слухати тільки у випадковому порядку, не можна завантажувати нові пісні.

У Spotify передбачили чотири варіанти підписки. При цьому безкоштовний пробний період триватиме впродовж одного місяця. Платформа встановила такі ціни на передплату:

стандартна на місяць — 4,99 дол.;

підписка для двох — 6,49 доларів на місяць;

сімейна підписка (до шести акаунтів) — 7,99 дол. на місяць;

для студентів — 2,49 дол. на місяць.

Spotify запустили також для громадян Албанії, Білорусі, Боснії та Герцеговини, Хорватії, Казахстану, Косово, Молдови, Північної Македонії, Чорногорії, Росії, Сербії, Словенії. Spotify працює на ринку з 2008 році. 130 млн людей оформили платну підписку.