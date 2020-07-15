Умови карантину зміняться — МОЗ

https://racurs.ua/ua/n141141-umovy-karantynu-zminyatsya-moz.html

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Карантин в Україні, запроваджений навесні через пандемію коронавірусу, триватиме щонайменше до кінця літа.

МОЗ напрацьовує проект постанови щодо пролонгації карантинних обмежень ще на місяць, тобто до кінця серпня, оскільки востаннє їх дію продовжували до 31 липня. Таку інформацію озвучив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час інтерв’ю «РБК-Україна».

Проте умови адаптивного карантину в Україні будуть змінені. Це може статися вже наступного тижня під час засідання уряду.

Повністю зняти стримувальні заходи наразі не дозволяє рівень захворюваності на COVID-19, уточнив Степанов.

Сьогодні вранці він розповів, що коронавірус в Україні не скидає обертів — за останню добу захворіли 836 осіб і 15 померли.