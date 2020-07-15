Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Протести у Болгарії. Фото: Voice of America

Протести в Болгарії переросли у сутички поліції та демонстрантів — відео

15 лип 2020, 11:10
999

Протести в Болгарії тривають вже майже тиждень. Мітинги з вимогами відправити у відставку голову Ради міністрів Болгарії Бойка Борисова переросли в сутички з поліцією сьогодні, 15 липня.

Через сутички постраждали двоє поліцейських і один протестувальник. Про це повідомив на брифінгу заступник керівника департаменту поліції Болгарії Антон Златанов.

Протести у Болгарії. Фото: Voice of America

У поліції розповіли, що ще шістьох мітингувальників затримали за порушення правопорядку. Зазначається, що демонстранти розбивали вітрини магазинів, кидали в правоохоронців пляшки з горючою рідиною і червоною фарбою.

Протести у Болгарії. Фото: Reuters

Серед мітингувальників були помічені «провокатори», які підбурювали учасників акції до насильства щодо поліції, повідомляють правоохоронці.


Протести у Болгарії. Фото: Reuters

Наголосимо, що протести тривають у столиці Болгарії Софії вже шостий день поспіль. Причиною протестів є те, що 9 липня в адміністрації президента Болгарії Румена Радєва провели ряд обшуків.

Членів уряду підозрюють у корупції і розголошенні державної таємниці. Зараз поліція вже заарештувала радника президента з питань безпеки Іллю Милушева та уповноваженого з боротьби з корупцією Пламена Узунова для проведення допиту.


Зі свого боку протестувальники вимагають відставки окремих членів уряду через корупційне розслідування та скандал зі шпигунством російських дипломатів в уряді Болгарії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Болгарія виставила російських дипломатів з країни.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿