Протести у Болгарії. Фото: Voice of America

https://racurs.ua/ua/n141139-protesty-v-bolgariyi-pererosly-v-zitknennya-video-sutychok-policiyi-i-demonstrantiv.html

Ракурс

Протести в Болгарії тривають вже майже тиждень. Мітинги з вимогами відправити у відставку голову Ради міністрів Болгарії Бойка Борисова переросли в сутички з поліцією сьогодні, 15 липня.

Через сутички постраждали двоє поліцейських і один протестувальник. Про це повідомив на брифінгу заступник керівника департаменту поліції Болгарії Антон Златанов.





У поліції розповіли, що ще шістьох мітингувальників затримали за порушення правопорядку. Зазначається, що демонстранти розбивали вітрини магазинів, кидали в правоохоронців пляшки з горючою рідиною і червоною фарбою.







Серед мітингувальників були помічені «провокатори», які підбурювали учасників акції до насильства щодо поліції, повідомляють правоохоронці.





Наголосимо, що протести тривають у столиці Болгарії Софії вже шостий день поспіль. Причиною протестів є те, що 9 липня в адміністрації президента Болгарії Румена Радєва провели ряд обшуків.

Членів уряду підозрюють у корупції і розголошенні державної таємниці. Зараз поліція вже заарештувала радника президента з питань безпеки Іллю Милушева та уповноваженого з боротьби з корупцією Пламена Узунова для проведення допиту.

Зі свого боку протестувальники вимагають відставки окремих членів уряду через корупційне розслідування та скандал зі шпигунством російських дипломатів в уряді Болгарії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Болгарія виставила російських дипломатів з країни.