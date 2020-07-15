Протесты в Болгарии. Фото: Voice of America

https://racurs.ua/n141139-protesty-v-bolgarii-pererosli-v-stolknoveniya-video-stychek-policii-i-demonstrantov.html

Ракурс

Протесты в Болгарии длятся уже почти неделю. Митинги с требованиями отправить в отставку главу Совета министров Болгарии Бойко Борисова переросли в стычки с полицией сегодня, 15 июля.

Из-за стычек пострадали двое полицейских и один протестующий. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя департамента полиции Болгарии Антон Златанов.







В полиции рассказали, что еще шестерых митингующих задержали за нарушение правопорядка. Отмечается, что демонстранты разбивали витрины магазинов, бросали в правоохранителей бутылки с горючей жидкостью и красной краской.





Среди митингующих были замечены «провокаторы», которые подстрекали участников акции к насилию в отношении полиции, сообщают правоохранители.





Подчеркнем, что протесты продолжаются в столице Болгарии Софии уже шестой день подряд. Причиной протестов является то, что 9 июля в администрации президента Болгарии Румена Радева провели ряд обысков.

Членов правительства подозревают в коррупции и разглашении государственной тайны. Сейчас полиция уже арестовала советника президента по вопросам безопасности Илию Милушева и уполномоченного по борьбе с коррупцией Пламена Узунова для проведения допроса.

В свою очередь протестующие требуют отставки отдельных членов правительства из-за коррупционного расследования и скандала со шпионажем российских дипломатов в правительстве Болгарии.

Напомним, ранее мы сообщали, что Болгария выдворила российских дипломатов из страны.