Самые опасные страны для путешествий в 2020 году назвали аналитики (КАРТА)https://racurs.ua/n141140-samye-opasnye-strany-dlya-puteshestviy-v-2020-godu-nazvali-analitiki-karta.htmlРакурс
Венесуэла оказалась на первом месте среди самых опасных стран для путешествий в 2020 году.
Специалисты заявляют, что индекс преступности в Венесуэле составляет 84,36, а индекс безопасности, соответственно, — 15,64. На втором месте в антирейтинге оказалась Папуа-Новая Гвинея, где индекс преступности равен примерно 80. В первой пятерке находятся Южная Африка (77,3) и Афганистан (76,9). Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса Numbeo, который сравнивает статистику преступлений в мире.
Кроме того, в топ-10 самых опасных стран попали:
- Гондурас (76,6),
- Тринидад и Тобаго (72,4),
- Бразилия (68,3),
- Гайана (68,1),
- Сальвадор (67,8),
- Сирия (67,4).
Украина также в списке опасных стран и входит в топ-50 и занимает 47 строчку. Индекс преступности — 48,84, а индекс безопасности — 51,16. Российская Федерация разместилась на 79 позиции с индексом преступности 40,60 и — 59,40. Беларусь занимает 117 строчку — 25,02 индекс преступности и 74,98 индекс безопасности.
Последнее место занял Катар с индексом преступности 11,90 и индексом безопасности — 88,10.
Напомним, в июне Министерство здравоохранения Украины обнародовало список из 50 стран, которые по показателям заболеваемости COVID-19 отнесены к так называемой «красной» зоне.