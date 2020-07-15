Самые опасные страны для путешествий в 2020 году назвали аналитики. Фото: kidpassage.com

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Ракурс

Венесуэла оказалась на первом месте среди самых опасных стран для путешествий в 2020 году.

Специалисты заявляют, что индекс преступности в Венесуэле составляет 84,36, а индекс безопасности, соответственно, — 15,64. На втором месте в антирейтинге оказалась Папуа-Новая Гвинея, где индекс преступности равен примерно 80. В первой пятерке находятся Южная Африка (77,3) и Афганистан (76,9). Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса Numbeo, который сравнивает статистику преступлений в мире.

Кроме того, в топ-10 самых опасных стран попали:

Гондурас (76,6),

Тринидад и Тобаго (72,4),

Бразилия (68,3),

Гайана (68,1),

Сальвадор (67,8),

Сирия (67,4).

Украина также в списке опасных стран и входит в топ-50 и занимает 47 строчку. Индекс преступности — 48,84, а индекс безопасности — 51,16. Российская Федерация разместилась на 79 позиции с индексом преступности 40,60 и — 59,40. Беларусь занимает 117 строчку — 25,02 индекс преступности и 74,98 индекс безопасности.

Последнее место занял Катар с индексом преступности 11,90 и индексом безопасности — 88,10.

Напомним, в июне Министерство здравоохранения Украины обнародовало список из 50 стран, которые по показателям заболеваемости COVID-19 отнесены к так называемой «красной» зоне.