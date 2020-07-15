Малиновский устроил бенефис в Италии — видео голов «Аталанты», фото — UA-Футбол

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Ракурс

Украинский футболист Руслан Малиновский провел феерический матч за «Аталанту». Матч против «Брешии» бергамаски провели на высоком уровне, а игрок сборной Украины забил красивый гол, отдал два голевых паса и получил оценку 10 из 10 от рейтингового ресурса WhoScored.

После этого матча «Аталанта» поднялась на второе место в итальянском чемпионате и претендует на место в Лиге чемпионов.

Малиновский забил гол на 28 минуте матча мощным ударом с 25 метров и сделал счет в матче 3:1. Впоследствии он дважды ассистировал Марио Пашаличу. WhoScored назвал украинца лучшим игроком матча. За «Аталанту» также отличился Мартин де Рон.

«Аталанта» отстает от лидера чемпионата «Ювентуса» на шесть очков. Клуб Малиновского опережает «Интер» и «Лацио» на два очка, хотя у конкурентов «Аталанты» есть матч в запасе.

Украинский сборник в течение трех недель после возобновления игр в Серии A дважды признавался лучшим игроком матча. На прошлой неделе Малиновский сыграл всего 20 минут против «Ювентуса», но успел забить гол лидеру. В конце июня Руслан отметился в воротах «Лацио».