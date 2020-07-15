Малиновський влаштував бенефіс в Італії, фото — UA-Футбол

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Ракурс

Український футболіст Руслан Малиновський провів феєричний матч за «Аталанту». Матч проти «Брешії» бергамаски провели на найвищому рівні, а гравець збірної України забив красивий гол, віддав два гольові паси та отримав оцінку 10 з 10 від рейтингового ресурсу WhoScored.

Після цього матчу «Аталанта» піднялася на друге місце в італійському чемпіонаті і претендує на місце у Лізі чемпіонів.

Малиновський забив гол на 28 хвилині матчу потужним ударом з 25 метрів і зробив рахунок в матчі 3:1. Згодом він двічі асистував Маріо Пашалічу. WhoScored назвав українця кращим гравцем матчу.

За «Аталанту» також відзначився Мартін де Рон.

«Аталанта» відстає від лідера чемпіонату «Ювентуса» на шість очок. Клуб Малиновського випереджає «Інтер» і «Лаціо» на два очка, хоча у конкурентів «Аталанти» є матч в запасі.

Український збірник за три тижні після відновлення ігор в Серії A двічі визнавався кращих гравцем матчу. Минулого тижня Малиновський зіграв всього 20 хвилин проти «Ювентусу», але встиг забити гол лідеру. Наприкінці червня Руслан відзначився у воротах «Лаціо».